Dakar, 18 juin (APS) – Le Sénégal, invité au tournoi de la COSAFA, prévu du 7 au 18 juillet en Afrique du Sud, va déplacer une équipe constituée de joueurs à fort potentiel, a assuré à l’APS, l’entraîneur des U23 sénégalais, Joseph Koto, appelé à mener la sélection à cette compétition.

‘’Le tournoi a lieu dans un moment crucial dans les championnats nationaux et nous allons avoir des difficultés à disposer des meilleurs joueurs, notamment ceux qui évoluent régulièrement dans l’élite’’, a commenté le technicien sénégalais, précisant que le premier stage en direction du tournoi va démarrer lundi.

‘’Ce sera dans un premier temps une présélection de 34 joueurs qu’on prendra des centres de formation, des clubs d’élite mais aussi des championnats de division 3’’, a indiqué l’ancien entraîneur de la sélection U20 finaliste de la CAN 2015 et 2017 de la catégorie et demi-finaliste de la Coupe du monde en 2015 en Nouvelle-Zélande.

C’est un moment difficile pour les clubs qui vont rechigner à libérer leurs joueurs parce que la compétition a été organisée hors période FIFA et sur le plan local, on jouera les titres ou le maintien, a indiqué l’ancien ailier international qui a fixé au 25 juin le début du deuxième stage.

‘’Nous avons l’obligation de présenter une équipe compétitive pour faire honneur à notre rang mais aussi préparer la suite dans cette catégorie d’âge où les compétitions ne sont pas légion’’, a souligné l’ancien ailier de la Jeanne d’Arc de Dakar.

Joseph Koto a fait savoir que le tournoi venait à son heure tout en insistant sur l’importance pour l’équipe appelée à défendre les couleurs du Sénégal de donner le meilleur d’elle pour avoir la possibilité d’y retourner une prochaine fois.

Le Sénégal évoluera dans le groupe C en compagnie du Zimbabwe

(6 fois champion), du Mozambique champion en 2015 et de la Namibie championne en titre (vainqueur en 2019).

La 20-ème édition de la COSAFA Cup aura lieu à Nelson Mandela Bay dans l’agglomération de Port Elizabeth du 7 au 18 juillet.

Dans la poule A, figurent l’Afrique du Sud (pays hôte), Lesotho, Botswana et Eswatini et dans la poule B, il y a la Zambie, le Malawi, les Comores et Madagascar.

