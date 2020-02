Dakar, 17 fév (APS) – L’équipe nationale sénégalaise des moins de 20 ans, invitée à la Coupe arabe des nations, jouera mardi son premier match, contre celle des Émirats Arabes Unis, selon le programme de la compétition.



Le Sénégal jouera son deuxième match contre le Soudan, vendredi.



Les Lionceaux se mesureront ensuite à l’équipe de la Libye, le 24 février.



Le Sénégal, Djibouti et Madagascar sont les pays africains invités à ce tournoi sans être membres de l’Union des nations arabes de football.



Selon le programme, la Coupe arabe des nations a démarré ce lundi et prendra fin le 5 mars.



La poule A est constituée de l’Irak, de la Mauritanie, de la Tunisie et du Koweït.



La poule B réunit Djibouti, le Maroc, Bahreïn et Madagascar.



L’Égypte, l’Arabie Saoudite, l’Algérie et la Palestine constituent la poule C.