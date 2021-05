Dakar, 25 mai (APS) - La Fédération sénégalaise de football (FSF) dit ’’regretter profondément’’ les incidents survenus à la fin du match Jaraaf de Dakar- Coton Sport de Garoua, dimanche au Stade Lat Dior de Thiès, et ayant occasionné une blessure de l’arbitre de la rencontre.

’’Tout en exprimant sa solidarité au corps arbitral, la FSF tient à affirmer sa volonté ferme de combattre certains comportements d’une autre époque venant de pseudo-supporters, ennemis du football qui ternissent l’image et la crédibilité du jeu et les performances des vrais acteurs et clubs’’.

La FSF assure qu’elle ’’prendra toutes les mesures idoines afin de renforcer la sécurité dans les stades et de protéger l’ensemble des parties prenantes à ce qui fait l’essence du Football : le fair play et la sportivité’’.

L’arbitre du match Jaraaf-Coton Sports de Garoua, selon des images relayées sur les réseaux sociaux, a été pris à partie à la fin du match.

Battue à l’aller, 0-1, l’équipe du Jaraaf a réussi à prendre le dessus (2-1) au retour aux dépens de l’équipe camerounaise mais une victoire insuffisante pour lui assurer la qualification en demi-finales de la Coupe de la CAF.

