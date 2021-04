Dakar, 8 avr (APS) – Pour son match retour contre le FC Salitas, l’équipe du Jaraaf doit maintenir le plan de jeu qui lui a permis de battre le club burkinabè (2-0) lors de leur rencontre aller pour la quatrième journée de la Coupe de la CAF, suggère Serigne Saliou Dia, l’entraîneur de la sélection nationale du Sénégal.

‘’Nous devons féliciter le Jaraaf qui a gêné les sorties de balles du Salitas et a réussi à faire déjouer cette équipe’’, a dit le technicien, ancien formateur de l’académie Aspire, basée à Saly-Portudal.

Le club sénégalais va rencontrer celui du Burkina Faso le 12 avril prochain, pour un match retour de la quatrième journée de la Coupe de la CAF.

‘’Le FC Salitas est une équipe qui s’organise quand elle perd la balle’’, a constaté Dia. A son avis, le Jaraaf a profité de cette faiblesse pour gagner le match aller.

‘’Et le Jaraaf aurait pu mettre plus de buts. C’est pourquoi je demande qu’il reprenne la même stratégie gagnante’’, conseille-t-il.

Le club sénégalais ‘’doit reconduire le même plan’’, a insisté Serigne Saliou Dia.

Jouer à domicile n’est plus avantageux, car le public ne vient plus au stade à cause de la pandémie de Covid-19, a-t-il fait remarquer, conseillant le Jaraaf de presser très haut pour faire déjouer son adversaire.

‘’Le FC Salitas n’est pas une mauvaise équipe, et le Jaraaf doit couper les relations entre la défense et le milieu de l’équipe du Burkina Faso’’, ajoute Dia.

Si le club sénégalais presse très haut, son adversaire va essayer de se débarrasser du ballon, que le Jaraaf peut récupérer, car il l’avantage de la hauteur, analyse-t-il.

Le Jaraaf, vainqueur du match aller, au stade Lat Dior de Thiès, va quitter Dakar vendredi et y reviendra mercredi, selon ses dirigeants.

Avec les 3 points obtenus à Thiès, l’équipe de La Médina se positionne bien pour la qualification au prochain tour. Elle a désormais le même nombre de points (4) que l’Etoile sportive du Sahel, le deuxième de la poule C.

Le Club sportif sfaxien est leader de ce groupe avec 5 points. Le FC Salitas occupe la dernière place avec trois points.

Le stade du 4 Août de Ouagadougou, où le Salitas FC jouait ses matchs à domicile, a été suspendu par la Confédération africaine de football parce qu’il ne s’adapte plus aux normes du football international.