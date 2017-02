Dakar, 6 fév (APS) - Franck Boya, le milieu de terrain international camerounais évoluant jusque-là à Apejes Mfou, ne devrait pas participer au match contre Niary Tally en Coupe de la CAF, après avoir signé un contrat de deux ans en faveur du club allemand de Munich 1860, annoncent des médias locaux.

"Boya va désormais évoluer en 2.Bundesliga, le championnat de deuxième division d’Allemagne’’, annonce un site spécialisé camerounais visité lundi par l’APS.

"Après avoir passé avec succès la visite médicale au Gabon où il dispute avec la sélection nationale (du Cameroun) cette 31-ème Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, l’ex pensionnaire d’Apejes de Mfou a signé un contrat de 2 ans avec Munich 1860", précise-t-il.

Le milieu de terrain de 22 ans, ancien capitaine des Lions espoirs et élu meilleur joueur de la dernière Coupe du Cameroun, va rejoindre son nouveau club au terme de la CAN, ajoute la même source.

Le Cameroun a remporté la CAN 2017 après sa victoire 2-1 ce dimanche contre l’Egypte à Libreville (Gabon).

Vainqueur de la Coupe du Sénégal, l’équipe de Niary Tally qui compte en son sein le gardien de but international, Pape Seydou Ndiaye, sera opposée à Apejes Mfou, pour le compte de la manche aller du tour préliminaire de la Coupe de la CAF

L’équipe sénégalaise devrait rejoindre mercredi Yaoundé la capitale du Cameroun, en perspective de cette rencontre prévue ce week-end. Le match retour est prévu deux semaines plus tard au stade Demba Diop de Dakar.