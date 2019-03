Dakar, 5 mars (APS) – Le Camerounais Antoine Max Depadoux Effa Essouma, arbitre du match de la 4-ème journée ayant opposé la RS Berkane au Raja de Casablanca le 3 mars dernier, a été suspendu pour une durée d’un an, en vurtu d’une décision de la Confédération africaine de football (CAF), a appris l’APS.



‘‘Suite aux faiblesses notoires d’arbitrages et de mauvaises performances constatées lors du match joué entre la RS Berkane et le Raja Athletic et qui ont eu un impact sur le résultat final du match, la Commission des arbitres de la CAF a décidé de suspendre M. Effa Essouma’’, indique la CAF dans un communiqué publié sur son site officiel.



Les dirigeants du Raja avaient tenu une réunion d’urgence quelques minutes après la rencontre et envoyé une lettre au président de la CAF, Ahmad Ahmad, pour dénoncer ce qu’ils qualifient de “scandale arbitral”. Ce faisant, ils avaient menacé de se retirer des compétitions africaines, notamment la coupe de la CAF et la Supercoupe africaine.



Le Raja est le détenteur de la Coupe de la CAF.



Opposées à la RS Berkane, les équipes sénégalaises de Génération Foot la saison dernière et le Jaraaf cette saison (2018-2019) avaient dénoncé les conditions d’accueil et d’arbitrage lors des rencontres les ayant opposés au club marocain.