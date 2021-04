Dakar, 2 avr (APS) - Le FC Salitas, l’adversaire du Jaraaf ce dimanche en Coupe de la CAF, a été fondé en 2015 et fait désormais partie des forces montantes du football burkinabè, a expliqué à l’APS le journaliste sportif Antoine Battiono, du quotidien Le Pays.



Vainqueur de la Coupe du Faso en 2018, le FC Salitas, à l’origine une académie de football, réunit des footballeurs venus pour la plupart des centres de formation, a ajouté Battiono.

Pour sa première participation en Coupe de la CAF, il avait atteint la phase de poules. Le club a ensuite été éliminé l’année dernière par les Béninois de l’ESAE, tombeurs de Génération Foot lors du tour de cadrage de la même compétition, a rappelé le reporter sportif.

Le FC Salitas, contraction des prénoms des parents du fondateur du club (Salimata et Tasséré), avait dominé la saison dernière le championnat d’élite du Burkina Faso, comptant jusqu’à six points d’avance sur son dauphin, à six journées de la fin, selon Antoine Battiono.

Deux jeunes internationaux burkinabè, le défenseur du Bayer Leverkusen Edmond Tapsoba, et Hassane Bandé, de l’Ajax d’Amsterdam (actuellement au NK Istra 1961 de Croatie) sont issus de ce club burkinabè.

Selon le journaliste sportif, le FC Salitas compte actuellement dans ses rangs deux footballeurs sénégalais : le portier Mansour Kane et l’attaquant Olivier Boissy, qui fait partie du trio en tête des meilleurs buteurs du championnat du Burkina Faso.

Le club est deuxième du championnat burkinabè, avec 42 points au compteur, un point de moins que le leader, Sonabel, mais avec un match en retard.

En Coupe de la CAF, après avoir perdu son premier match (0-1) contre le Club sportif Sfaxien (CSS) de Tunisie, il a battu l’Etoile sportive de Sousse (ESS), 1-0, à domicile, lors de la deuxième journée.

Le Jaraaf, son adversaire de dimanche, a fait un match nul (1-1) contre le CSS et a été battu par l’ESS (0-2). Le championnat burkinabè en est à sa 23e journée.