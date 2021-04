Dakar, 12 avr (APS) - L’équipe du Jaraaf a reconduit ce lundi, lors de sa victoire (1-0) contre le FC Salitas, le même plan de jeu de la manche aller qui lui avait permis de gagner 2-0 contre son adversaire burkinabè, a indiqué son entraîneur, Cheikh Guèye.

L’équipe de la Médina était à l’aise lors de la rencontre retour, parce que son adversaire a décidé de jouer de la même façon que pendant le match aller.



"Nous savons comment l’adversaire joue et déjà à Thiès, nous avions réussi à le contrecarrer et en remettant le même plan de jeu, ça nous a facilité la tâche", a réagi le technicien sénégalais.

La conséquence est que le Jaraaf a privé son adversaire de ballon et procédé à des changements de joueurs en deuxième période.

Au même moment, le FC Salitas a commencé à jouer long en balançant les ballons, ce qui a poussé l’équipe de la Médina à passer du 4-3-3 au 4-2-3-1 pour pouvoir les contrecarrer, a expliqué le technicien, se félicitant du bon match de ses joueurs.



Il n’en estime pas moins qu’il les appelle à "garder toujours les pieds sur terre", le plus dur restant, selon lui, à venir.

"Le maître mot reste l’humilité, le travail, la concentration et l’intelligence parce que nous aurons en face des joueurs tunisiens très rusés et qui profiteront du plus petit relâchement", a-t-il prévenu, soulignant qu’à chaque match, sa vérité.

Avec ce succès 1-0 contre le FC Salitas, le Jaraaf devient le nouveau leader du groupe avec 7 points au compteur.



Le club de la Médina sera opposé lors de la prochaine journée à l’Etoile Sportive du Sahel (5 points), qui l’avait battu 2-0 lors de la première journée.

Le Jaraaf terminera par un déplacement contre le Club sportif Sfaxien (6 points).