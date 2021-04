Dakar, 21 avr (APS) – L’équipe du Jaraaf a battu 1-0 celle de l’Etoile sportive du Sahel, ce mercredi, en match comptant pour la 5-ème journée de la Coupe de la CAF, une victoire synonyme de qualification en quart de finale de cette compétition.



L’unique but de la partie a été marqué par Pape Youssouf Paye à la 25-ème minute.

Avec ce succès, le Jaraaf conserve la tête de la poule C avec 10 points et est assuré de terminer à l’une des deux premières places de la poule qualificatives en quart de finale de cette compétition.

Le Club Sportif Sfaxien (CSS) de Tunisie qui a battu le FC Salitas 2-0, ce mercredi compte neuf points est aussi assuré de se qualifier en quarts de finale.

Les deux équipes d’ESS et du FC Saltis comptent respectivement 5 et 3 points et sont éliminées des quarts de finale

Lors de la dernière journée, il y aura CSS-Jaraaf et ESS-Salitas.

SD/ASB/OID