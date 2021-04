Dakar, 30 avr (APS) – Le Jaraaf de Dakar sera opposé au Coton Sports de Garoua (Cameroun) pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF, à l’issue du tirage au sort effectué, ce vendredi.



Deuxième du groupe B avec 9 points au compteur, l’équipe camerounaise a gagné trois matchs et en a perdu trois autres dans ses matchs de poule.



L’équipe de la Médina qui a terminé à la première place du groupe C avec 11 points, a perdu (0-2) un seul match de poule contre l’Etoile Sportive du Sahel.



Elle a ensuite enchaîné sur un nul contre le Club Sportive Sfaxien (1-1) puis trois victoires (2-0 et 1-0 contre le FC Salitas) et un nul contre le CSS (0-0).



Sur ses trois matchs, le Coton Sports du Garoua a remporté un à l’extérieur, contre le Napsa Stars de la Zambie (1-0).



Mais, il a aussi perdu (1-2) à domicile contre la JS Kabylie lors de la 5-ème journée.



L’équipe du Jaraaf va se déplacer avant de recevoir son advesaire.



La manche aller sera programmée entre le 14, 15 et 16 mai et le retour les 21, 22 et 23 mai.



