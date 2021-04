Dakar, 11 avr (APS) – Le Jaraaf sera leader de sa poule s’il gagne son match de Coupe de la CAF prévu lundi contre le FC Salitas, le Club sportif sfaxien (CSS) et l’Etoile sportive du Sahel (ESS) ayant fait match nul, 2-2, dimanche.

Le représentant du Sénégal, qui a 4 points, en aura trois de plus en cas de succès, ce qui lui permettrait de dépasser le CSS (6 points) et l’ESS (5 points), qui occupent les deux premières places de la poule C après leur duel dominical.

Les deux meilleurs clubs de la poule se qualifieront pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Après le match contre le FC Salitas du Burkina Faso, une rencontre délocalisée à Porto-Novo, au Bénin, en raison de la suspension du stade du 4 Août de Ouagadougou, le Jaraaf jouera contre l’ESS à Thiès.

Il effectuera son dernier déplacement à Sfax, pour la phase de poules, pour rencontrer un CSS avec lequel il avait fait match nul (1-1), lors de la deuxième journée.

‘’Les joueurs sont conscients de l’importance d’avoir un résultat positif ici, et ils vont aborder cette rencontre en ayant à l’esprit l’idée de la gagner’’, a dit à l’APS l’entraîneur du Jaraaf, Cheikh Guèye.

Selon Guèye, le Jaraaf accordera au club burkinabè tout le respect dû à son rang, même s’il l’a battu (2-0) lors de la troisième journée, la semaine dernière.



Le club de La Médina sait que son adversaire peut compter sur son ’’collectif, mais aussi sur de rès bonnes individualités’’, affirme son entraîneur.

‘’On va aborder le match comme on l’a fait la semaine précédente en mettant l’accent sur l’animation offensive, sans oublier une bonne organisation défensive’’, a-t-il assuré.