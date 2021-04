Dakar, 12 avr (APS) - Le Jaraaf de Dakar s’est emparé de la première place de la poule C de la Coupe de la CAF, grâce à sa victoire 1-0 aux dépens de FC Salitas du Burkina Faso, lundi, en match comptant pour la 4e journée de cette compétition.



Le représentant sénégalais compte désormais sept points au compteur et devance respectivement le Club Sportif Sfaxien (6 points) et l’Etoile Sportive du Sahel (ESS).

Les Burkinabè du FC Salitas occupent la dernière place du groupe avec 3 points au compteur.

Pour la 5-ème journée, le Jaraaf fera face à l’ESS qui l’avait battu 2-0 lors de la première journée.