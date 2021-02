Dakar, 13 fév (APS) – Le Jaraaf de Dakar compte ramener un résultat positif de son déplacement à Harare où il doit rencontrer dimanche l’équipe zimbabwéenne du Platinum FC pour le compte de la manche aller du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), ont assuré à l’APS des joueurs de l’équipe de la Médina.



‘’Franchement, nous avons fait une bonne préparation et nous sommes venus ici pour réussir un bon résultat. A défaut d’une victoire, ce ne serait pas mauvais de faire un match nul’’, a par exemple indiqué le capitaine Pape Youssou Paye.



L’attaquant dit être conscient des attentes du peuple sénégalais et promet que ses coéquipiers ‘’ ferons tout pour ne pas décevoir personne’’.



Du côté du gardien de but international, Pape Seydou Ndiaye, la confiance reste aussi de mise.



‘’Nous avons fait une bonne préparation en perspective de cette rencontre et nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre nos objectifs’’, a résumé le gardien de but international ayant pris part aux éliminatoires de la Coupe du monde 2018.



‘’L’équipe vit très bien et nous sommes conscients de l’importance de cette rencontre’’, a dit le portier international louant les efforts déployés par les dirigeants du Jaraaf pour mettre les joueurs dans les conditions de performance.

‘’La balle est désormais dans notre camp’’, a assuré Pape Seydou Ndiaye.



Le Jaraaf jouera ce dimanche à partir de 13h GMT son match aller contre le Platinum FC du Zimbabwe avant de recevoir la même équipe une semaine plus tard au stade Lat Dior de Thiès.





