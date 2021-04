Dakar, 7 avr (APS) - Le match FC Salitas-Jaraaf, initialement prévu dimanche pour le compte de la 4-ème journée de la Coupe de la CAF, a été reporté au lundi 12 avril, a appris l’APS du club dakarois.



Le lieu de la rencontre n’a pas changé, à savoir le stade Charles De Gaulle de Porto-Novo (Bénin), a-t-on précisé de même source.

"Nous avons été officiellement saisi hier" mardi, "le match a été décalé pour des raisons d’élections au Bénin", a précisé Léonard Diagne, le secrétaire général de l’équipe de la Médina.

Le Jaraaf, vainqueur 2-0 du match aller de la confrontation entre les deux équipes, au stade Lat Dior de Thiès, va quitter Dakar vendredi et sera de retour le 13 avril, a ajouté le responsable de l’administration du club dakarois.

Avec les 3 points de cette victoire acquise dimanche dernier, l’équipe de la Médina se replace dans la course à la qualification pour le prochain tour et compte désormais le même nombre de points (4) que l’Etoile Sportive du Sahel (ESS), deuxième de cette poule C.

Le Club sportif Sfaxien est leader de ce groupe avec 5 points au compteur, le FC Salitas occupant la dernière place avec trois points.