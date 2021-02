Nouakchott, 19 fév (APS) – Le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) 2020-2021 aura lieu lundi, annonce l’instance dirigeante du football continental.



La cérémonie sera conduite par Khaled Nassar, Chef du Département des Compétitions, dès 13h00 GMT au siège de la CAF, ajoute la même source.

L’équipe du Jaraaf qui a battu, 1-0, en match aller le FC Platinum du Zimbabwe est en ballottage favorable pour cette phase de poules et le retour est prévu ce dimanche au stade Lat-Dior de Thiès.

Les vainqueurs à l’issue des deux manches de cette dernière étape de la phase préliminaire se qualifieront pour la phase de groupes, ajoute la CAF sur son site officiel.

Hormis le tenant du titre RS Berkane (Maroc) déjà qualifié pour la phase de groupes, quinze (15) places restent à pourvoir afin de compléter le quota de quatre groupes de quatre équipes.

La programmation indique que la première journée aura lieu le 10 mars et la 2-ème journée une semaine plus tard.

La CAF annonce la 3e journée pour le 4 avril, la 4-ème journée 11 avril, la 5-ème, le 21 avril et la 6e journée au 28 avril.

Les quarts de finale ont été programmés les 16 mai et 23 mai, les demi-finales les 20 juin et 27 juin et la finale le 10 juillet.

