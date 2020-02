Dakar, 5 fév (APS) – Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) a débouché sur une confrontation 100 pour cent ouest africaine, entre le Horoya AC (Guinée) et Enyimba du Nigeria, a-t-on appris mercredi auprès du régulateur du football continental.



Le match aller aura lieu au Nigeria, et la manche retour à Conakry.



L’équipe guinéenne est dirigée par Lamine Ndiaye, ancien sélectionneur national du Sénégal.



Les trois autres quarts de finale opposent Zanaco FC (Zambie) aux Pyramids FC (Egypte), El Nasr (Libye) à Hassania Agadir, et El Masry (Egypte) à RS Berkane (Maroc).

Le tirage au sort des quarts de finale en Ligue africaine des champions a donné les résultats suivants : Al Ahly (Egypte)-Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Raja (Maroc)–TP Mazembe (RD Congo), Zamalek (Egypte)–Espérance (Tunisie), WAC (Maroc)–Etoile sportive du Sahel (Tunisie).

Les manches aller des deux compétitions, la Coupe de la CAF et la Ligue des champions, sont prévues les 28 et 29 février. Les matchs retour auront lieu les 6 et 7 mars.