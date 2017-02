Dakar, 13 fév (APS) – Les équipes d’élite, à l’exception du NDiambour de Louga éliminé par la Sonacos, ont fait respecter la hiérarchie dimanche et lundi, lors des deux premières journées du premier tour de la Coupe de la ligue.

Au stade Demba Diop, l’académie Génération Foot, leader de la ligue 1, a éliminé ce lundi le Dakar université club (ligue 2) 2-1, tandis que l’AS Douanes est venue à bout du Jamono de Fatick (ligue 2) aux tirs au but (4-3).

A la fin du temps réglementaire et des prolongations, les deux équipes étaient à égalité 1-1.

Toutefois, à l’image de l’AS Douanes qui a tremblé jusqu’au bout, des équipes de l’élite comme l’US Ouakam ont recouru aux prolongations pour se défaire de Bargueth, pourtant lanterne rouge de la ligue 2.

Voici les résultats enregistrés dimanche et lundi :

Africa Promo Foot (L2)-Ngor (L2) : 3-1, Mbour PC (L1)-Casa Sports (L1) : 1-2, Port (L2)-Cayor Foot (L2) : 2-0, AS Pikine (L2)-Yeggo (L2) : 0-0 (4TAB1), Bargueth (L2) – US Ouakam (L1) : 1-2 (après prolongations), ETICS (L2)- Stade de Mbour (L1) : 0-2, Guédiawaye FC (L1) – Linguère (L2) : 2-1, DUC (L2) - Génération Foot (L1) : 1-2, AS Douanes (L1) – Jamono Fatick (L2) : 1-1 et (4TAB3).

Le premier tour se poursuit mardi avec les matchs Dakar Sacré Cœur (L2)-Ndar Guedj (L2) et Renaissance (L2)- Jaraaf (L1).