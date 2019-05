Dakar, 31 mai (APS) - L’équipe de Génération Foot fera face ce dimanche à celle de Diambars (Ligue 2) avec pour ambition de remporter le trophée de la coupe de la ligue pour la première fois de sa jeune histoire riche en deux titres de champions (2017 et 2019) et autant de de coupes nationales (2015 et 2018).



Face à Diambars qui a validé son retour parmi l’élite en terminant à la 2e place du classement de la deuxième division, l’équipe de Déni Birame Ndao va aborder cette finale avec la faveur des pronostics.

Après avoir dominé le championnat national, terminant avec une seule défaite en 26 matchs, contre l’AS Douanes, Génération Foot va vouloir confirmer sa belle saison par une victoire dans cette compétition ouverte seulement aux équipes professionnelles.

En cas de victoire, elle va succéder au palmarès au Stade de Mbour, vainqueur de l’édition de 2017.

En 2018, pour des raisons de calendrier notamment, la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) n’avait pu organiser cette compétition déjà remportée par Diambars en 2016, contre Dakar Sacré-Cœur.

En neuf éditions, le Casa-Sports et l’AS Douanes sont les deux équipes à l’avoir gagné à deux reprises en 2010 et en 2013 pour le club fanion du sud du pays, en 2009 et 2015 pour le Gabelous, le Stade de Mbour remportant le trophée en 2017 sur tapis vert.

Les équipes de Niary Tally en 2012, de l’AS Pikine en 2011 et de Guédiawaye en 2014 sont les autres vainqueurs de la compétition.

La finale Génération Foot-Diambars va se jouer dimanche au stade Alassane Djigo de Pikine.