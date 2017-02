Dakar, 14 fév (APS) – Les clubs de l’élite ont fait respecter la hiérarchie lors des deux premières journées du premier tour de la Coupe de la ligue 2017 qui ont pris fin ce mardi.

Le Ndiambour est la seule équipe de la ligue 1 à se faire éliminer (1-2) par la Sonacos, qui évolue en division inférieure.

Le Jaraaf (ligue 1) qui a largement battu ce mardi 4-0 la Renaissance de Dakar (ligue 2) a confirmé la bonne entrée en matière des clubs de ligue 1 dans la Coupe de la ligue. Celle-ci met aux prises les équipes qui prennent part aux compétitions de la Ligue sénégalaise de football professionnel.

En première heure du match Renaissance-Jaraaf, l’équipe de Dakar Sacré Cœur, leader de la ligue 2, a éliminé Ndar Guedj par 2-1.

L’équipe du DSC, double finaliste de la Coupe des ligues 2015 et 2016, ambitionne de monter dans l’élite à la fin de la saison 2016-2017.

Dimanche et lundi, lors des deux premières journées du premier tour de la ligue, il y a eu peu de surprises.

Voici les résultats enregistrés : Africa Promo Foot (L2)-Ngor (L2) : 3-1, Mbour PC (L1)-Casa Sports (L1) : 1-2, Port (L2)-Cayor Foot (L2) : 2-0, AS Pikine (L2)-Yeggo (L2) : 0-0 (4TAB1), Bargueth (L2) – US Ouakam (L1) : 1-2 (après prolongations), ETICS (L2)- Stade de Mbour (L1) : 0-2, Guédiawaye FC (L1) – Linguère (L2) : 2-1, DUC (L2) -Génération Foot (L1) : 1-2, AS Douanes (L1) – Jamono Fatick (L2) : 1-1 et (4TAB3).