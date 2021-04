Dakar, 28 avr (APS) – Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue a donné lieu à trois chocs entre clubs de Ligue 1 : l’US Gorée contre Dakar Sacré-Cœur, le match entre Génération Foot et l’AS, Ndiambour, et un autre à jouer par Mbour PC et le Jaraaf.

En mauvaise posture lors de la manche aller du championnat, les équipes de l’US Gorée, de Dakar Sacré-Cœur, du Ndiambour et de Mbour PC peuvent profiter de cette compétition concernant uniquement les équipes évoluant dans la Ligue sénégalaise de football professionnel, pour donner plus de relief à leur saison.



Voici le résultat complet du tirage au sort : EJ Fatick-Sonacos, Linguère-Stade de Mbour, Teungueth FC-Renaissance, Jamono-Diambars FC, US Gorée contre Dakar Sacré-Cœur, DUC-US Ouakam, Génération Foot-Ndiambour, Mbour PC-Jaraaf.