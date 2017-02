Dakar, 8 fév (APS) – L’arbitre sénégalais Malang Diédhiou va prendre part à un séminaire de préparation de la Coupe du monde 2018 organisé par la Commission d’arbitrage de la Fifa, du lundi 3 au vendredi 7 avril, à Florence (Italie), a appris l’APS de bonne source.

Les arbitres retenus pour ce séminaire sont candidats à une participation à la prochaine Coupe du monde de football, selon la même source.

L’arbitre sénégalais désireux de participer à la fête du football mondial a sifflé la demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2017, entre le Burkina Faso et l’Egypte (1-1 et 3TAB4), à Libreville (Gabon).

Six autres arbitres centraux d’Afrique prendront part à ce séminaire.

Il s’agit du Zambien Janny Sikazwe, qui a arbitré la finale de la CAN 2017, du Camerounais Alioum Néant, de l’Algérien Mehdi Abid Charif, du Seychellois Bernard Camille, du Gambien Papa Bakary Camara et de l’Egyptien Ghead Grisha.

Des arbitres envoyés par d’autres confédérations membres de la Fifa vont prendre part au séminaire.