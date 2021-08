Dakar, 28 août, (APS) - La qualification du Sénégal à la Coupe du monde de football 2022 prévue au Qatar, "est une obligation", a affirmé le sélectionneur de l’équipe nationale, Aliou Cissé.



"Nous devons nous qualifier même si les éliminatoires de la Coupe du monde dans la zone CAF [Confédération africaine de football] sont très difficiles et celles-là ne seront pas plus faciles que les précédentes. Donc, c’est à nous d’avoir la personnalité et le caractère nécessaire pour pouvoir aborder ces éliminatoires et aller au bout", a-il-dit.

Il intervenait lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a publié la liste des 25 joueurs convoqués pour les deux prochains matchs du Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

Selon lui, il faut prendre conscience que les joueurs sont en mission pour le football et le peuple sénégalais. "Se qualifier à une troisième Coupe du monde permettra au football sénégalais d’évoluer", a-t-il estimé.

L’équipe nationale affrontera le Togo et le Congo respectivement le 1er et le 7 septembre, au stade Lat Dior de Thiès.

Aliou Cissé assure que son encadrement connaît bien le sélectionneur de l’équipe togolaise Paulo Duarte, qui était l’entraîneur du Burkina Faso. "On l’attend de pied ferme", a-t-il déclaré.

Liste des joueurs convoqués

Gardiens :

Edouard Mendy (Chelsea FC), Amiga Alfred Gomis (Stade Rennais), Sény Timothy Dieng (Queens Park Rangers FC)

Défenseurs :

Moustapha Name (Paris FC), Abdallah Diop Sima (SKA Slavia Prague), Ibrahima Mbaye (Bologne FC), Abdou Diallo (PSG), Pape Abdou Cissé (Olympiacos FC), Kalidou Koulibaly (SS Napoli), Cheikhou Kouyaté (Cristal Palace FC), Fodé Ballo Touré (AC Milan FC), Saliou Ciss (AS Nancy Lorraine)

Milieux de terrain :

Idrissa Gana Gueye (PSG), Joseph Lopy (Sochaux FC), Mamadou Loum Ndiaye (Deportivo Alaves), Krépin Diatta (AS Monaco), Nampalys Mendy (Leicester City FC), Pape Matar Sarr (Metz FC)

Attaquants :

Sada Thioub (Angers Sporting CO), Ismaïla Sarr (Watford FC), Famara Diédhiou (Alanyaspor), Boulaye Dia (Villareal CF), Habibou Diallo (RC Strasbourg Alsace), Sadio Mané (Liverpool FC), Abdoulaye Seck (Royal Antwerp FC).