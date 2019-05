Dakar, 13 mai (APS) – Comparativement au groupe de performance de la récente Coupe d’Afrique des nations (CAN), trois changements ont été apportés à l’équipe sénégalaise devant participer en Pologne à la Coupe du monde des moins de 20 ans, a confirmé à l’APS, Youssouf Dabo, sélectionneur des Lionceaux.



’’La base du groupe est restée. Il n’y a en vérité que trois changements’’, a assuré le technicien sénégalais avant le départ ce dimanche de son équipe pour la Pologne qui abrite la Coupe du monde des U20 (23 mai-15 juin).



Le Sénégal est logé dans le groupe A et affrontera respectivement

Tahiti, la Colombie le pays organisateur (Pologne).



Les nouveaux venus ont été bien intégrés, a indiqué le technicien sénégalais. Ces nouveaux venus sont Abdoulaye Niakhate Ndiaye de Dakar Sacré Cœur, Alpha Diounkou défenseur de Manchester City (Angleterre) de l’attaquant de Metz (France), Ibrahima Niane.



Youssouph Dabo pourra compter sur trois joueurs ayant déjà joué une phase finale de coupe du monde U20 avec Souleymane Aw (KAS Eupen), Ousseynou Cavin Diagne (Le Mans, France) et l’attaquant messin Ibrahima Niane, auteur de 10 buts en ligue 2 française.



L’attaquant Samba Diallo de l’AF Darou Salam qui a joué la CAN U17 en Tanzanie (10 au 28 avril), le milieu de terrain d’Oslo



FC de Dakar Lamine Diack et le défenseur de l’US Gorée Moussa Sogue sont les joueurs recalés. Ils avaient pris part à la récente CAN de la catégorie.



Youssouph Dabo rappelle qu’il a une base de travail avec des anciens qui ont compris les méthodes et les arrivants qui essaient de tirer le groupe vers le haut.



Interrogé sur les comparaisons avec les précédentes générations qui ont joué une demi-finale en 2015 et un huitième de finale, il y a deux ans, Dabo indique que tout le monde est appelé à jouer sa partition et sa part d’histoire.



’’Nous sommes appelés à donner le meilleur de nous-mêmes pour

écrire notre part d’histoire’’, a-t-il dit estimant que ces comparaisons n’auront aucune incidence sur sa façon de travailler.



’’Nous n’avons aucune pression, nous sommes zen’’, a-t-il insisté soulignant que l’objectif est de bien travailler et de tirer le meilleur du groupe.



Voici les 21 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde U20 :

Gardiens : Dialy Ndiaye (Cayor Foot), Cheikh Kane Sarr (Gimnastic Tarragone, Espagne), François Djiba (Diambars)



Défenseurs : Souleymane Aw (KAS Eupen, Belgique), Abdoulaye Niakhate Ndiaye (DSC), Moustapha Mbow (Reims, France), Formose Mendy (AF Darou Salam), Moussa Ndiaye (Excellence Foot), Souleymane Cissé (Stade de Mbour), Alpha Diounkou (Manchester City, Angleterre).



Milieux : Dion Lopy (Oslo FC), Cavin Diagne (Le Mans, France),Amadou Sagna (Cayor Foot), Amadou Ciss (FF Sittard, Pays Bas), Faly Ndaw (Teungueth FC).



Attaquants : Ibrahima Niane et Amadou Dia Ndiaye (FC Metz), Ousseynou Niang et Ibrahima Dramé (Diambars), Youssouph Badji et Lamine Danfa (Casa Sports).



