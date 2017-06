Dakar, 15 juin (APS) – Les équipes de Ligue 1 ont fait respecter la hiérarchie à leurs adversaires de rang inférieur, lors de la deuxième journée des 16èmes de finale.

Le Ndiambour de Louga a battu le Dakar Université Club (DUC), une équipe de Ligue 2, 1-0. Teungueth FC a battu la Renaissance, un club de Ligue 2, 2-0.

Mbour PC a dominé Darou Salam, une équipe de National 1 (Division 3), 3-0, après les prolongations.

Mercredi, il y eu une véritable hécatombe chez les clubs de l’élite, avec les éliminations de quatre représentants de la Ligue 1, l’US Gorée, le Casa Sports, Guédiawaye FC et le Jaraaf.

Ces deux dernières équipes ont été éliminées par des clubs de Ligue 1, respectivement, Diambars (4 tirs au but à 5), et l’AS Douanes (1-0).

Voici les résultats de la deuxième journée des 16èmes de finale : Cambérène-Yoff : 2-1 ; US Rail-Dahra : 1-0 ; Mbour PC-Darou Salam : 3-0 (après les prolongations) ; Port-Sonacos : 2-1 ; Pikine-Kaffrine : 4-0 ; Teungueth FC-Renaissance : 2-0 ; Université Gaston-Berger (UGB)-ETICS : 1-1, puis 2 tits au but à 4 ; Ndiambour-DUC : 1-0.

Les résultats de la première journée jouée mercredi : US Gorée-Lusitana : 1-2 ; AS Saloum-Casa Sports : 3-2 ; Guédiawaye FC-Diambars : 1-1 (3TAB5) ; AS Saly-CNEPS : 2-0 ; Jamono de Fatick-Bargueth : 2-0 ; Stade de Thiaroye-Stade de Mbour : 1-4 ; AS Douanes-Jaraaf : 1-0 ; Noyau Matam-Cosaan Khombole : 1-1 (11 tirs au but à 12).