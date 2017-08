Dakar, 20 août (APS) – La finale de la Coupe du Sénégal seniors opposera les deux équipes de Mbour à savoir Mbour Petite Côte (MPC) et le Stade de Mbour qui ont respectivement éliminé ce week-end les formations de Teungueth FC et du Port autonome de Dakar.







Première à se qualifier, l’équipe de MPC a battu samedi 1-0 celle de Teungueth FC après prolongations, ce samedi au stade Caroline Faye de Mbour. C’est par le même score que le Stade de Mbour a éliminé ce dimanche l’équipe du Port mais dans le temps réglementaire.



Ce sera la deuxième finale du Stade de Mbour qui a remporté la Coupe de la ligue par forfait aux dépens de l’US Ouakam, le 15 juillet.



La finale avait été arrêtée à 15 minutes de la fin des prolongations alors que les Stadistes menaient par 2-1 et que de graves incidents avaient forcé les arbitres à arrêter la rencontre. Des incidents qui ont occasionné huit décès et plus de 300 blessés.



Quant à Mbour PC, vainqueur de la Coupe du Sénégal alors qu’il portait le nom de Touré Kunda en 2010, il a perdu la finale une année plus tard contre le Casa Sports. C’est donc la 3-ème finale de la Coupe du Sénégal en moins de 10 ans.





SD/PON