Dakar, 10 mars (APS) – Le tirage au sort des 32-èmes de finale de la Coupe du Sénégal, effectué ce mardi, n’a pas donné lieu à des matchs entre équipes évoluant dans l’élite du football national, a constaté l’APS.



Les affiches les plus relevées mettront au prise des clubs évoluant dans les deux divisions de la Ligue sénégalaise de football professionnel.



C’est le cas dans le derby de la Petite Côte, Keur Madior (ligue 2) et Diambars (ligue 1).



Autre duel entre ligue 1 et ligue 2, celui devant opposer Génération Foot, le champion en titre qui peine en ce moment en championnat, et la Sonacos (ligue 2).



Le tenant du trophée, Teungueth FC, leader incontesté de la ligue 1 avec 12 points d’avance sur son dauphin, le Jaraaf, sera opposé à Darou Salam, un club amateur.



Par ailleurs, la Fédération sénégalaise de football informe qu’une cérémonie de présentation des trophées est prévue ce mercredi au Good Rade à partir de 16h 30.



Il s’agit de la coupe du tournoi de la zone ouest A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football remportée par la sélection féminine et le trophée du tournoi U20 de l’Union des fédérations arabes de football.



L’équipe nationale U20 qui était invitée à ce tournoi l’a remporté en battant (1-0) la Tunisie en finale.



