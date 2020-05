Dakar, 28 mai (APS) – Le gardien ivoirien Sylvain Gbohouo, et son compatriote Wonlo Coulibaly, arrière gauche du TP Mazembe, ont demandé aux autorités de leur pays de les rapatrier de Lubumbashi, en République démocratique du Congo (RDC), rapportent des médias de la Côte d’Ivoire.



‘’Wonlo Coulibaly, Sylvain Gbohouo et cinq autres footballeurs ivoiriens bloqués à Lubumbashi demandent à être évacués’’, affirme l’un des médias ivoiriens.



Le 13 mai, la RDC a mis fin à sa saison de football 2019-2020 et a attribué le titre au TP Mazembe, le club de Sylvain Gbohouo et de Wonlo Coulibaly.



Le club de Lubumbashi était en tête du championnat de football, avec cinq points d’avance sur l’AS Vita Club, lorsque la fédération congolaise mettait fin à la saison.



Ces deux clubs ont été désignés pour représenter la RDC à la prochaine Ligue des champions de la Confédération africaine de football.



Confrontés à la pandémie de Covid-19, beaucoup de pays africains, dont la Côte d’Ivoire, ont décidé de fermer leurs frontières aériennes et terrestres, empêchant même leurs citoyens désireux de regagner leur patrie de le faire.