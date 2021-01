Dakar, 5 jan (APS) – La Premier League (Angleterre) déclare avoir constaté la hausse des cas de Covid-19, avec la contamination de 40 personnes - joueurs et dirigeants - au cours de la semaine dernière.

"Cela fait plus du double" des tests positifs recensés auparavant, précise la BBC.

"Entre le 28 et le 31 décembre, 28 nouveaux tests positifs ont été notés et 12 autres ont été recensés entre le 1er et le 3 janvier", précise-t-elle.

En raison de la hausse des cas de coronavirus, la Premier League, qui testait une seule fois les joueurs et les dirigeants des clubs, a décidé de faire désormais deux tests par semaine.

Dans la semaine du 21 au 27 décembre, seuls 18 tests de Covid-19 avaient été déclarés positifs.

"Avec un faible nombre de tests positifs dans l’écrasante majorité des clubs, la ligue (la Premier League) continue de faire confiance à ses protocoles Covid-19 entièrement soutenus par le gouvernement, pour permettre aux matches de se dérouler comme prévu", affirment les dirigeants du championnat anglais.

Les derniers résultats montrent qu’il y a eu une hausse des contaminations, font-ils remarquer.

Les joueurs et les membres de la direction des clubs testés positifs doivent s’auto-isoler pendant dix jours, rappelle la BBC, se basant sur le protocole sanitaire de la Premier League.

Trois matches du championnat d’élite anglais ont été reportés la semaine dernière en raison de cas de Covid-19.



Il s’agit, par exemple, de la rencontre entre Everton et Manchester City du 28 décembre, annulée après que l’arrière latéral Kyle Walker et l’attaquant Gabriel Jesus ont été testés positifs.

Le match de Manchester City à Chelsea s’est déroulé dimanche, malgré la contamination au Covid-19 de quatre membres de l’équipe de Pep Guardiola : le gardien Ederson, le défenseur Eric García, l’attaquant Ferran Torres, et le milieu de terrain Tommy Doyle.

Les deux matches de Fulham contre Tottenham, le 30 décembre, et Burnley, le 3 janvier, ont également été reportés à cause d’"un nombre important de cas positifs" de coronavirus, selon la BBC.

"Mardi dernier, Sheffield United a déclaré avoir enregistré un certain nombre de cas positifs, mais le club a toutefois choisi de jouer contre Crystal Palace, samedi avec une équipe épuisée", rapporte le service de l’audiovisuel britannique.

Des médias anglais ont relevé un certain nombre de violations du protocole sanitaire par des joueurs, à Noël et durant la fête du Nouvel An.

Sadio Mané, l’un des internationaux sénégalais évoluant en Premier League, avait été testé positif au Covid-19 en octobre.

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé lundi un nouveau confinement, dans le but de mettre fin à la flambée des infections, causée par une variante plus contagieuse du Covid-19. Mais le sport de haut va se poursuivre, selon les médias locaux.