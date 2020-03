Dakar, 13 mars (APS) – La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé vendredi le report des matchs éliminatoires de la CAN 2021 de ce mois de mars afin de préserver l’intégrité physique des joueurs, officiels, sponsors et diffuseurs.



‘’La CAF a décidé de reporter les matchs programmés entre le 25 et le 31 mars’’, indique l’instance dirigeante du football continental dans un communiqué parvenu à l’APS.



L’instance dirigeante du football s’inscrit ainsi dans le sillage de nombreuses organisations sportives supranationales ayant décidé de suspendre les compétitions en raison de la propagation du coronavirus dans le monde.



La CAF rappelle que la santé et l’intégrité physique des joueurs, des officiels, des sponsors et des diffuseurs a toujours été sa ‘’préoccupation majeure’’.



‘’Nous sommes en train de travailler étroitement avec notre Commission médicale au sujet de cette pandémie de coronavirus’’, ajoute le document.



S’il est vrai que la pandémie touche peu de pays africains, il y a des risques que la situation évolue négativement, indique la CAF précisant que beaucoup d’internationaux africains évoluent en Europe et en Asie, des régions très touchées par la

maladie.



La CAF a également insisté sur le fait que plusieurs gouvernements africains avaient déjà pris des mesures de restrictions sur les transports aériens et sur la mise en quarantaine de personnes originaires des pays où sévit la pandémie.



‘’Plusieurs clubs se sont dits opposés au départ de leurs joueurs pour les matchs internationaux’’, a encore fait valoir l’instance dirigeante du football africain. Elle prévoit de communiquer prochainement sur le nouveau calendrier.





SD/AKS