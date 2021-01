Dakar, 3 kan (APS) - Le Qatar qui accueille la Coupe du monde dans deux ans a abrité une série de manifestations en réussissant à préserver la santé des participants en ces temps de Covid-19, rapporte un communiqué du Comité d’organisation de Qatar 2022.



Parmi ces compétitions figurent des matchs de la Ligue des champions de la Confédération asiatique de football (AFC) et la finale de la Coupe Amir, l’une des compétitions phare de l’Emirat



’’Au total, plus de 900 joueurs et membres du personnel de 30 équipes ont disputé un total de 76 matchs, tous organisés sur plusieurs sites de Coupe du monde de la Fifa’’, rappelle le communiqué.



Cela fait de cet événement, la plus grande manifestation sportive de bulle à bulle depuis le déclenchement de la pandémie Covid-19, estiment ses organisateurs.



Ils assurent que ’’la sécurité des joueurs, des officiels, des organisateurs d’équipes et des fans présents a été maintenue grâce à une série de mesures qui comprenaient des tests Covid-19 obligatoires, des méthodes de transport sûres’’.



A cela s’ajoutent ’’une désinfection régulière de tous les sites du tournoi, y compris les installations d’entraînement et des médias, ainsi que la fourniture du personnel médical dans les stades tout au long de la compétition’’.



Au total, 48 323 tests ont été effectués lors des matchs de la Ligue des champions de l’AFC et de la finale de la Coupe Amir, ce qui a permis la présence en toute sécurité de plus de 10 000 et 12 000 spectateurs dans les finales de ces deux compétitions.



Une prouesse qui a réjoui le président de l’AFC, Cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa qui a remercié les efforts déployés par le Qatar.



’’C’était un effort d’équipe incroyable qui a mis en valeur l’unité et la solidarité du football asiatique. Mes remerciements vont également à l’équipe médicale du Qatar, à nos médecins et à nos équipes de première ligne ainsi qu’à la délégation qui a été inaugurée, est une indication claire des progrès accomplis pour organiser une célébration du football de classe mondiale’’, a indiqué le président de l’AFC.



Le succès des premières phases de groupes de la Ligue asiatique des compétitions qui a marqué le retour du football continental en Asie sans supporters, a aidé les organisateurs à se préparer pour la finale de la Coupe Amir 2020 et la finale de la Ligue des champions de l’AFC, qui ont vu la participation en toute sécurité de milliers de fans, souligne t-on dans le communiqué.



S’exprimant après la finale de la Coupe Amir, le 21 novembre dernier, Nasser Al Khater, PDG de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 a dit toute sa fierté.



’’C’est l’aboutissement d’un effort rigoureux déployé par plusieurs parties prenantes sur plusieurs mois, à commencer par la Ligue des champions de l’AFC, jusqu’à ce soir où nous avons vu des milliers de fans profiter du spectacle en toute sécurité’’, a-t-il dit.



’’Nous sommes impatients d’organiser des événements plus sûrs et sécurisés dans les mois à venir, et nous espérons sincèrement que le monde surmontera rapidement la pandémie et reprendra la vie et le sport comme nous les avons toujours appréciés’’, a ajouté le DG de Qatar 2022.



Présent lors des finales de la LDC de l’AFC et de la Coupe Amir, le président de la Fifa, Gianni Infantino a indiqué que ’’le Qatar a montré au monde comment le football peut continuer à être joué malgré la pandémie Covid-19’’.



’’J’étais présent aux deux matchs et j’ai vu de mes propres yeux les protocoles de santé et de sécurité sans faille mis en place par le Qatar et le comité d’organisation local, qui garantissent que les joueurs et les fans pouvaient s’affronter et regarder les matchs en toute confiance’’, a-t-il fait savoir.



’’Le Qatar a établi une référence pour la reprise sûre du football dans le monde du Covid-19’’, a ajouté le président Infantino soulignant que ‘’nous espérons tous évidemment que nous célébrerons la Coupe du Monde de la Fifa en 2022 dans un monde post Covid-19’’.



’’Et les dernières nouvelles sur les vaccins nous donnent tous de l’espoir’’, a-t-il résumé indiquant que le monde peut être sûr que les événements à venir, comme la Coupe du Monde des Clubs de la Fifa 2020, qui se jouera en février, auront lieu en toute sécurité pour ceux qui jouent et regardent depuis les tribunes.



Le Sud-Africain Danny Jordaan, parlant au nom de la Confédération africaine de football, et les Légendes africaines, l’Egyptien Mohamed Aboutrika et le Camerounais, Samuel Eto’o ont abondé dans le même sens.



’’Le Qatar a pris la situation très au sérieux et a mis en œuvre un ensemble de protocoles stricts pour permettre aux spectateurs d’assister aux matchs en toute sécurité’’, a dit Eto’o, quadruple Ballon d’or africain, ambassadeur de Qatar 2022.



Le Qatar sera le pays hôte de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, entre le 1er et le 11 février.



