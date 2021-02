Dakar, 1-er fév (APS) - Malick Daff qui cumule le poste de sélectionneur de l’équipe nationale de football des moins de 17 ans avec celui d’entraîneur du Jaraaf (élite sénégalaise) dit se donner plus encore plus de temps avant de choisir entre les deux fonctions, comme recommandé par la Fédération sénégalaise de football.



Le technicien a indiqué dans un entretien avec l’APS n’avoir "pas encore fait" son choix entre les U 17 du Sénégal et le Jaraaf de Dakar.

"Ce n’est pas le moment de parler de choix, il y a le tournoi de qualification à la CAN U17 qui débute ce vendredi et je dois diriger cette équipe nationale", a-t-il déclaré.

De même le Jaraaf doit se préparer "dans les meilleures conditions" pour espérer se qualifier à la phase de poules de la Coupe de la CAF, a ajouté Malick Daff.

Le Jaraaf se trouve donc dans l’obligation de passer l’obstacle que constitue le Platinum FC du Zimbabwe, son prochain adversaire dans cette compétition, a-t-il rappelé, soulignant qu’en ce moment, il ne pense qu’à ces compétitions.

"Après, nous aurons le temps de penser à faire un choix", a indiqué le technicien, qui se trouve dans la même situation que certains entraîneurs sénégalais qui cumulent les fonctions d’entraîneur de club et de sélectionneur.

Malick Daff, mais aussi Youssouph Dabo, ont été invités par la Fédération sénégalaise de football (FSF) à faire un choix entre les clubs ou les sélections nationales qu’ils dirigent.

Daff qui a conduit le Sénégal à la dernière CAN U 17 et à la Coupe du monde de la catégorie, va débuter avec une nouvelle génération de joueurs sénégalais le tournoi de qualification à la prochaine phase finale de la compétition.

Ce tournoi se déroulera à Thiès du 5 au 13 février et permettra de désigner les deux nations devant représenter la zone ouest A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA).

Le Jaraaf de Dakar, club entraîné par le sélectionneur des U 17 du Sénégal, sera opposé à Platinum FC du Zimbabwe en tour de cadrage de la Coupe de la CAF en mi-février, après avoir éliminé respectivement les Kano Pillars du Nigeria (3-1 et 0-0) et le FC San Pedro de la Côte d’Ivoire (0-1 et 2-0).

SD/BK