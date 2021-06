Dakar, 15 juin (APS) - L’équipe féminine de football de Dakar Sacré-Cœur (DSC) a remporté le championnat de première division, édition 2020-2021, à l’issue des play-offs qui ont pris fin lundi.



Victorieuse (4-0) des Sirènes de Grand-Yoff, l’équipe de DSC a aussi profité du revers (0-1) des Aigles de la Médina contre les Amazones de Grand-Yoff pour remporter le Graal.

A égalité de points (13 points) avec les Aigles de la Médina, DSC rafle la mise à la faveur de différence de buts (+12 contre +11) pour les Médinoises.

Les filles de DSC vont représenter le football féminin sénégalais au tournoi de qualification de la Ligue africaine des champions féminine, prévu en juillet prochain au Cap-Vert.

L’entraîneure de l’équipe de DSC, Marianne Boye, a fait part de sa fierté concernant le sacre de ses protégées.

’’Nous sommes vraiment contentes, ce n’était pas facile de réaliser un tel exploit parce que cette équipe a été montée il y a tout juste quatre ans’’, a déclaré la responsable technique du DSC, dans des propos rapportés par l’édition de mardi du quotidien spécialisé Stades.

’’C’est notre deuxième année dans l’élite du football féminin’’, sans compter que "le championnat de l’année dernière a été arrêtée à cause du Covid-19’’, a souligné la technicienne, rappelant que le DSC a été sacrée championne de D2 en 2019.

"Cela fait deux titres en deux ans", se réjouit-elle, avant de se projeter sur le tournoi de qualification en Ligue africaine des champions que son équipe va disputer.

Dakar Sacré-Cœur ira à cette compétition "pour apprendre", dit-elle.

Mariane Boye ajoute que son équipe aura également l’occasion de lutter pour prouver sa valeur, puisqu’en plus de jeunes joueuses, elle peut compter sur six internationales appelées à "couver les plus jeunes".

