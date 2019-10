Dakar, 25 oct (APS) - La commission de coordination des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2022, en visite de travail et d’évaluation au Sénégal, a adressé, vendredi, un satisfecit au comité local d’organisation, a constaté l’APS.

’’La situation actuelle renvoie à de la satisfaction et de la confiance par rapport à l’échéancier que l’on s’était fixé’’, a dit la commission par la voix de Christophe Dubi, directeur exécutif des Jeux olympiques au CIO.



’’Nous sommes à 80 % de maturité dans certains domaines que sont les domaines sportifs, l’hébergement, les constructions temporaires etc, ce qui est satisfaisant pour des jeux que nous allons organiser dans trois ans’’, a souligné ce membre de l’administration du CIO au cours d’une rencontre avec la presse.

Le Sénégal, hôte de ces premiers jeux en terre africaine, ’’est dans les temps du point de vu de la planification’’, selon Ibrahima Wade, président du comité local d’organisation, ajoutant que cela va se concrétiser par l’adoption ’’très prochaine du plan d’édition’’.

Il s’agit d’un document de planification et d’exécution des travaux et services ’’marqué par un échéancier très précis sur les plus petits détails du projet’’ que le CIO, à travers sa commission de coordination, devra valider avant fin 2019, comme prévu, a expliqué M. Wade.

Les Jeux olympiques de la Jeunesse, conçus suivant une logique de co-construction en ce qui concerne la mise en place des infrastructures, feront intervenir le CIO dans le financement d’une partie des installations et des services requis pour une bonne organisation.