Dakar, 11 jan (APS) – Le Sénégal a été choisi par la FIFA pour abriter un de ses deux bureaux régionaux en Afrique, annonce un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF), reçu mercredi à l’APS.

"Par sa circulaire numéro 1573 du 4 janvier 2017, la FIFA vient de confirmer à notre association nationale que le Sénégal abritera l’un des nouveaux sièges de ses Bureaux régionaux en Afrique après une restructuration ayant réduit ceux-ci à deux pour le continent africain", précise la même source.

Le texte indique que l’autre bureau régional sur le continent est basé en Afrique du sud.

La FIFA, dans une circulaire du 4 juin dernier dont copie est remise à l’APS, informe les associations membres (fédérations) qu’à partir du 1er janvier leurs principaux points de contact sont les directeurs régionaux de la division des associations membres.

Le Congolais Veron Mosengo-Omba a été choisi pour diriger la zone Afrique et Caraïbes, ajoute le document.

Pour la FIFA, l’érection de ces nouveaux bureaux régionaux (anciens bureaux de développement) a pour objectif "de mieux servir et interagir avec ses associations membres".

"Grâce à une plus grande proximité et à la mise en place de personnel compétent et expérimenté, nous serons mieux à même de communiquer et de vous accompagner dans l’élaboration de stratégies vous permettant d’atteindre vos objectifs de développement", précise l’instance du football mondial.

Les principales tâches de ces bureaux régionaux seront d’aider les associations nationales à élaborer un plan de développement et le conformer aux dispositions du programme FORWARD.

Ils ont également pour mission de guider les associations membres dans la mise en œuvre en bonne et due forme de leurs projets de développement, d’évaluer les besoins et spécificités de chaque association membre en matière de développement et de garantir une optimisation à long terme des projets de développement.

En plus de l’Afrique du Sud et du Sénégal, les nouveaux bureaux régionaux de la FIFA seront établis à Barbade, en Inde, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, au Panama, au Paraguay et aux Emirats arabes unis.