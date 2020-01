Dakar, 16 jan (APS) - L’attaquant Dame Diop, nouvellement engagé avec Hatayspor, en deuxième division turque, a expliqué avoir été convaincu par une offre de ce club qu’il ne pouvait refuser sur les plans financier et sportif.

"Oui, j’ai signé en Turquie dans un club aux grandes ambitions, qui occupe la première position dans le tableau et s’est renforcé avec d’autres joueurs pour monter dans l’élite turque", a confirmé à l’APS l’ancien attaquant de Touré Kunda, le club qui s’appelle aujourd’hui Mbour Petite-Côte.

"Sportivement, c’est un club bien structuré et très ambitieux, je me suis donc dit pourquoi pas", a ajouté l’ancien international des moins de 23 ans et de l’équipe A’ du Sénégal.

Joint par téléphone, il a insisté sur l’ambition de sa nouvelle équipe de monter en Ligue 1 turque à la fin de la saison.

Dame Diop, vainqueur de la Coupe du Sénégal avec Touré Kunda en 2010, a signé un contrat de deux ans et demi avec son nouveau club.

Après Touré Kunda, où évoluait également Moussa Konaté (Amiens, France), le natif de Louga a joué plusieurs saisons en République tchèque, au Slavia Prague, au Fastav Zlin, et depuis quelques années au Banik Strava. Avec ce dernier, il a joué la finale de la Coupe de la République tchèque en juin dernier.