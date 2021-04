Dakar, 19 avr (APS) - Les anciens internationaux sénégalais Daniel Bocandé et Momar Ndiaye ont été nommés ambassadeurs de Génération Foot avec pour mission d’aider les nouveaux arrivants de l’académie basée à Déni Birame Ndaw de réussir leurs débuts professionnels en France, a appris l’APS.



"Nous sommes nommés pour faire le relais, accompagner les plus jeunes pour qu’ils réussissent leur adaptation dans le football professionnel", a expliqué Daniel Bocandé, fils de la légende du football sénégalais Jules Bocandé.

Momar Ndiaye, son ancien coéquipier en équipe nationale U23 et au FC Metz rappelle qu’en tant qu’ambassadeur de Génération Foot, ils ont pour rôle d’aider les nouveaux arrivants "pour leur intégration, pour les démarches administratives et aussi pour les aider à se focaliser sur le football".



"C’est Mady Touré (président fondateur de Génération Foot) qui nous a confié ce rôle pour accompagner les jeunes qui ne doivent penser qu’au football", ont insisté les deux footballeurs.





Daniel Bocandé de rappeler que ce n’est "pas évident quand on débarque en Europe de se concentrer sur le football si on a beaucoup d’autres choses à faire".



"C’est mon père qui m’avait confié à Mady (Touré), et c’est lui qui m’a amené à Metz. Depuis lors, il ne ménage aucun effort pour m’aider durant ma carrière et après avoir raccroché", a dit l’ancien attaquant de l’équipe nationale U23 qui a joué avec le Sénégal les éliminatoires du tournoi de football des Jeux olympiques d’Athènes 2004.



Momar Ndiaye a lui joué avec la sélection A lors du Challenge Mandela en Afrique du Sud, en juin 2016, après le FC Metz et Châteauroux en France.

Il a ensuite poursuivi sa carrière en Allemagne (2010-2012), en Chine (2012-2015), en Italie (2014-2015) et au Luxembourg depuis 2015 où il commence encore sa reconversion.



"De toutes les façons, je ne connais que le football et on aspire à rester dans ce monde pour aider nos cadets sénégalais à aller plus haut", a poursuivi Momar Ndiaye.

"Nous serons au quotidien au service des jeunes pour essayer de trouver une solution à leurs problèmes", a insisté l’ancien attaquant international.