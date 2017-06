Dakar, 16 juin (APS) – L’ancien président des Niayes de Pikine, actuellement AS Pikine, Adolphe Ghazi est décédé, jeudi à Dakar, a appris l’APS.



"Nous avons été informés de son décès, hier (jeudi) mais je ne savais pas qu’il était malade", a confirmé Habib Faye, l’ancien Secrétaire général du club de la grande banlieue.



"Avec son décès, le football sénégalais a perdu un grand dirigeant, un de ceux qui ont participé aux côtés de feu Omar Seck à la relance du football en club mais surtout en équipe nationale avec le retour de la sélection nationale en Afrique en 2000", a témoigné le dirigeant qui a cheminé avec le défunt pendant plusieurs d’années.



"C’était un entrepreneur dans les BTP qui ne ménageait ni ses moyens ni ses idées pour son club de cœur mais aussi pour le football sénégalais", a rappelé le dirigeant.



"D’ailleurs, il était heureux et fier quand le club a changé de nom passant des Niayes à AS Pikine", a-t-il dit, soulignant que Ghazi se définissait comme un Pikinois de souche.



"Il était Pikinois de naissance et sa mère a ouvert la première clinique privée dans la banlieue", poursuit Habib Faye. Qui appelle que le défunt a été Trésorier général adjoint et vice-président chargé du marketing et du sponsoring à la Fédération sénégalaise de football (FSF).



"Ses activités professionnelles qui l’ont mené au Bénin, au Burkina Faso et au Gabon l’ont amené à s’éloigner du football mais je peux vous assurer qu’il est toujours attentif à tout ce qui touchait le sport roi au Sénégal", a ajouté le dirigeant.



SD/PON