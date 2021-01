Dakar, 7 jan (APS) – L’ancien entraîneur du Jaraaf de Dakar, Emile Clément Diouf, est décédé mercredi à Dakar, a appris l’APS de sources proches de la famille.







‘’J’ai appris par des proches la confirmation du décès de ce technicien formé à l’INSEPS de Dakar’’, a rapporté Moussa Ndiaye, le président de l’Association des entraîneurs et des éducateurs de football du Sénégal (AEEFS) interrogé par l’APS.



Le défunt faisait partie de la 8-ème Promotion de l’institut de formation des professeurs d’éducation physique et sportive (EPS).



‘’Il a dirigé plusieurs clubs sénégalais, Jaraaf, US Gorée et l’US Ouakam’’, a rappelé le président de l’AEEFS, saluant en l’homme ’’un professionnel bien structuré et méthodique’’.



‘’Il était très courageux et était très proche de certains techniciens comme Amsatou Fall et Alassane Dia’’, a ajouté Moussa Ndiaye.



‘’C’était quelqu’un de très passionné’’, a-t-il témoigné, en insistant sur le fait Clément Diouf était toujours à la quête du savoir au point d’avoir suivi à l’étranger une formation en management.



‘’Il s’était bagarré pour aller chercher les moyens d’aller poursuivre une formation à l’extérieur pour être à la pointe de son métier’’, a souligné Moussa Ndiaye indiquant que le défunt était très ouvert aux échanges et aux débats avec ses collègues.



‘’C’était un esprit brillant et un technicien et formateur qui peut être érigé en modèle pour la jeune génération d’enseignants et de technicien’’, a rappelé Ndiaye.



SD/AKS