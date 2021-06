Dakar, 29 juin (APS) - La commission électorale mise en place par la Fédération sénégalaise de football (FSF) va démarrer ses opérations ce mercredi par les Ligues régionales de Fatick et de Kaolack, a annoncé son président, Seydou Diagne.

"Nous avons découpé les différentes ligues régionales en pôles et nous avons envoyé des correspondances pour pouvoir fixer les dates et organiser les déplacements", avait-il expliqué lors d’un point de presse tenu samedi dernier.

Le président de la commission électorale annonce que ces opérations vont d’abord démarrer dans les Ligues régionales de Fatick et de Kaolack, avant celles de Ziguinchor (sud) le 1er juillet, Thiès le 3 juillet et Louga le 11 juillet.



Me Diagne dit attendre les réactions des autres Ligues pour pouvoir préciser les dates et les lieux de la tenue de ces élections des présidents de Ligues régionales qui vont précéder celles de la présidence de la Fédération sénégalaise de football et de plusieurs membres du comité exécutif le 7 août prochain.

En attendant le 7 juillet, date limite de l’annonce des candidatures à la présidence de l’instance dirigeante du football sénégalais, seul le président fondateur de Génération Foot, Mady Touré, a fait acte de candidature.

Elu une première fois en 2009, le président Augustin Senghor, qui a été réélu en 2013 et en 2017, peut aspirer à un quatrième mandat, selon les textes de la Fédération de football.

S’il avait annoncé aussitôt après sa 3-ème élection en août 2017 que ce serait son 3-ème et dernier mandat à la présidence de la FSF, il s’est en revanche montré moins précis sur une éventuelle nouvelle candidature en dépit des nombreuses questions des médias.



Me Augustin Senghor a été élu à la 1-ère vice-présidence de la Confédération africaine de football (CAF) après avoir fait acte de candidature à la présidence de l’instance dirigée depuis le 12 mars dernier par le Sud-Africain Patrice Motesepe.

Bien que n’ayant jamais intégré les instances de la Fédération sud-africaine de football (SAFA), Motesepe est depuis 2004 le propriétaire des Mamelodi Sudowns, devenu grâce à lui un des gros bras du football sud-africain.

Le Sud-Africain participe aussi à la vie du football dans son pays en sponsorisant depuis 2012 les championnats de D2 et de D3 à travers la Motsepe Foundation.