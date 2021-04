Dakar, 28 avr (APS) – Le technicien sénégalais Demba Mbaye considère comme une grande preuve de confiance à son égard la décision des dirigeants du FUS de Rabat (Maroc) de le nommer au poste d’entraineur de leur club fanion.

‘’Je constate que le club m’a accordé une belle confiance et c’est une bonne chose’’, a-t-il réagi ce mercredi à l’APS, après avoir été interrogé sur cette décision de le faire passer du poste de directeur de la formation à celui de responsable technique de l’équipe professionnelle.

En tant que directeur de la formation, Mbaye informe avoir été à la tête de quatre équipes, les U23, les U19, les U17 et les U15. Selon lui, ‘’en ce moment, ces équipes jouent les premiers rôles dans leurs championnats respectifs’’.

‘’Là, on me demande de basculer dans une équipe en crise de résultats, cela prouve la confiance que les dirigeants ont en mon endroit’’, a commenté le technicien sénégalais, ancien coach de Niary Tally et de Génération Foot en Ligue 1 sénégalaise.

Le nouveau staff est appelé à redresser la situation en cours de saison et sans avoir eu le temps de la préparer et de faire le recrutement, a insisté le technicien sénégalais, reconnaissant que ce sera un exercice compliqué.

‘’Malgré tout, ce sera une bonne expérience pour ma carrière de jeune coach, c’est à moi de trouver les ressorts pour redresser la situation’’, a-t-il dit.



Le FUS est 13-ème du championnat marocain de D1 (16 équipes) avec 14 points, trois points de plus que les trois derniers à deux journées de la fin de la phase aller.

Malgré cette situation difficile, Demba Mbaye rappelle que la seule pression qu’il se mettra, ‘’c’est celle de bien jouer’’.

‘’Nous devons trouver une vraie identité de jeu et les résultats viendront en fonction de cela’’, a-t-il assuré. Il précise que l’objectif est de sortir de cette situation et de retrouver une place plus conforme aux ambitions de l’équipe.

‘’Nous y parviendrons par le jeu en donnant confiance et courage aux joueurs, en travaillant sur des principes clairs dans le jeu’’, a-t-il souligné.