Dakar, 21 mai (APS) - Les footballeurs africains dont la Turquie est l’une des destinations privilégiées ces dernières années, ont largement contribué au doublé coupe-championnat de Galatasaray cette saison, avec six internationaux originaires du continent dans les rangs de ce club, l’un des plus célèbres du championnat turc.



L’Algérien Sofiane Feghouli et le Nigérian Henry Onyekuru, des symboles de cette présence africaine, ont ainsi été les auteurs des deux buts de l’équipe stambouliote lors de la finale de la Coupe nationale jouée dimanche et à l’occasion du match contre Basaksehir en championnat, décisif pour le titre.

En plus de ces deux attaquants attendus à la CAN 2019 (21 juin au 19 juillet), Galatasaray compte dans ses rangs un grand nombre de footballeurs africains dont l’attaquant sénégalais Mbaye Diagne, auteur du 3-ème but (3-1) de son équipe lors de la victoire en finale de la Coupe nationale.

Arrivé en janvier dernier en provenance de Kasimpasa, l’attaquant sénégalais a déjà marqué 30 buts à une journée de la fin du championnat, un nouveau record pour les attaquants étrangers évoluant dans ce championnat, le précédent étant jusque-là détenu par le Français Bafétimbi Gomis.

A Galatasaray, on compte aussi sur le défenseur Christian Luyindama (RD Congo), le Marocain Younes Belhanda et le milieu de terrain sénégalais Pape Alioune Ndiaye, qui n’avait pas pris part à la rencontre du sacre dimanche.

Prêté par Stoke City (D2 anglaise), l’ancien pensionnaire de Diambars a été un pion important dans le dispositif de Fatih Terim pour arriver à ce doublé coupe-championnat.

Interrogé sur le match de dimanche, le Nigérian Onyekuru, prêté par Everton (Angleterre), est surtout revenu sur les conditions de ce match joué dans une atmosphère chargée.

"C’est mon premier succès en tant que footballeur professionnel et arriver à faire un doublé, c’est comme si je vivais un rêve", a déclaré l’international nigérian.

Auteur de 16 buts au cours de la saison, l’attaquant nigérian rejoint au palmarès ses compatriotes Uche Ukechukwu, Joseph Yobo et Emmanuel Emenike, champions avec Fenerbahçe, l’autre grand club turc.

Outre Mbaye Diagne et le Nigérian Henry Onyekuru, Galatasaray a pour sa part pu compter sur le milieu de terrain algérien Sofiane Feghouli, auteur de 13 buts.

De l’autre côté, à Basaksehir, évoluent également pas moins de trois internationaux africains que sont Demba Ba (Sénégal), le Togolais Emmanuel Adebayor (Togo) et le Ghanéen Joseph Attamah.

Mais Basaksehir, après avoir fait pendant longtemps la course en tête, a été coiffé au poteau par Galatasaray.