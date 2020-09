Dakar, 24 sept (APS) – De jeunes footballeurs africains ayant brillé lors de la CAN U17 jouée en Tanzanie en mars 2019 commencent à quitter les championnats du continent pour signer dans des clubs européens.

L’Angolais Zito Luvumbo a rejoint Cagliari en Série A en provenance du Primeiro d’Agosto en Angola, pour un million d’euros (plus de 656 millions de francs).



Une des grandes révélations de la CAN U17, le jeune meneur de jeu angolais avait été déjà appelé dans l’équipe nationale A de son pays, lors des éliminatoires de la CAN seniors 2019. Et il était dans le viseur de grands noms du football mondial, comme Manchester United (Angleterre).

Dans l’équipe d’Angola des U17, 3-ème de la CAN de la catégorie, son coéquipier Pedro Osvaldo a rejoint la réserve de Lille (élite française).



Chez le champion d’Afrique, le Cameroun, Steve Mvoué, MVP de la compétition, a rejoint Toulouse, relégué en Ligue 2 française à la fin de la saison 2019-2020.

Au Sénégal, deux joueurs de Génération Foot, Pape Matar Sarr et Ousmane Ba, se sont engagés en faveur du FC Metz (élite française), renforçant ainsi le partenariat entre les deux entités.

De l’avis de Mady Touré, le président de Génération Foot, de grosses écuries, comme le FC Barcelone, Manchester City et la Juventus ont fait plus que venir aux nouvelles concernant Pape Matar Sarr en particulier.

S’il n’a pas joué la CAN U17, le jeune milieu de terrain sénégalais Ibrahima Sy, qui était à Reims (élite française), s’est engagé récemment à Stoke City (en D2 en Angleterre).