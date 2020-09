Dakar, 16 sept (APS) - Les sélections U17 et U20 envisagent de jouer des matchs de préparation contre les clubs de Teungueth FC et du Jaraaf, qui vont représenter le Sénégal en compétitions interclubs, a appris l’APS.

"Nous avons jugé utile de pouvoir donner la possibilité à ces équipes d’avoir de la compétition", a expliqué à l’APS, le directeur technique national, Mayacine Mar, qui a donné son onction à ces rencontres.



"Ces équipes ayant demandé une dérogation pour s’entraîner, nous avons estimé que ce serait une très bonne chose qu’elles puissent jouer entre elles", a ajouté le DTN.

Des informations confirmées du côté du Jaraaf et de Teungueth FC. Malick Daff, entraîneur de l’équipe du Jaraaf et de la sélection U17, approuve cette démarche qui permettrait aux différentes équipes d’avoir des matchs amicaux dans les jambes.

"Il y aura un problème de rythme, mais nous sommes obligés de nous adapter", a dit le technicien qui va démarrer avec les U17 un premier stage ce jeudi, au centre Youssoupha Ndiaye de Guéréo.

Le Teungueth FC, dont le programme de préparation en direction de la Ligue des champions est en phase de finalisation, applaudit une telle initiative, selon son président Babacar Ndiaye.

"Ce serait bien puisque les deux entraîneurs se connaissent bien et pourront travailler ensemble en toute intelligence", a-t-il affirmé.

Yousouph Dabo est l’entraîneur du TFC, un poste qu’il cumule avec celui de sélectionneur des U20, qui vont jouer le tournoi de la qualification à la CAN U20 prévue à Dakar, en novembre prochain.

Les U17 vont jouer leur tournoi de qualification en Sierra-Leone au courant du même mois de novembre.



Les deux sélections des U17 et U20 ont pris part aux deux dernières éditions de la CAN et de la Coupe du monde de leur catégorie.

Les compétitions de football au Sénégal ont été arrêtées en mars dernier à cause du Covid-19. Leur reprise est prévue en janvier prochain, deux mois avant le démarrage du tour préliminaire des compétitions interclubs programmées en novembre.