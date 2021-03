Nouakchott, 3 mars (APS) - Le secrétaire permanent de l’Organisation nationale de coordination des activités vacances (ONCAV) du Sénégal, Abdoulaye Cissé, est au cœur de l’organisation de l’édition 2021 de la CAN U20, qui se tient actuellement en Mauritanie.

Dans la capitale mauritatienne, il met à contribution son expérience acquise durant plusieurs années dans la gestion des matchs du championnat national populaire, communément appelé nawetaan.

"C’est vrai que pour arriver au poste de GC (coordonnateur général), j’ai fait des ateliers de formation avec la CAF (Confédération africaine de football), mais je peux vous assurer que mes années d’organisation aux nawetaan m’ont donné des prédispositions", a-t-il expliqué à l’APS.



"Heureusement que j’ai fait le nawetaan", insiste le secrétaire permanent de l’ONCAV.

Il n’a pas été un brillant footballeur, mais Cissé a gravi les échelons dans l’ONCAV en réussissant, après la présidence d’une ASC, à se placer au cœur de l’organisation de l’instance dirigeante des nawetaan.

L’ingénieur en gestion du développement urbain qui a été directeur de cabinet à la mairie des Parcelles Assainies, est comme un poisson dans l’eau sur le site du stade Cheikha Ould Boidiya.



C’est dans ce stade que se jouera le match de la 3-ème place entre la Gambie et la Tunisie, ce vendredi.

Déjà membre de la Commission d’organisation des matchs des équipes nationales pendant plusieurs années à la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Cissé a été désigné par l’instance dirigeante du football sénégalais pour devenir responsable opérationnel des matchs.

"C’est le secrétaire général de la FSF, Victor Ciss, qui m’a demandé d’envoyer en fin décembre mon CV, et après une formation au Caire, j’ai été désigné pour devenir GC du match ASEC d’Abidjan-Zesco United de Zambie le 27 février 2016", a rappelé Cissé.

"J’ai eu la chance de démarrer en présence du Professeur Fallou Cissé, chargé de l’antidopage sur cette rencontre, et il m’a crédité d’une belle gestion de la rencontre", a-t-il relevé en parlant de l’ancien médecin des équipes nationales décédé en février 2018.

Parlant du travail de GC, Cissé explique qu’il est chargé de toutes les opérations d’organisation des rencontres.

"Les commissaires de matchs sont chargés de la représentation politique de la CAF alors que le GC, c’est l’organisation pratique", précise le secrétaire permanent de l’ONCAV.



Après les tournois de l’UFOA et les matchs Interclubs (Coupe de la CAF et Ligue des champions), Cissé a participé à l’organisation de l’édition 2021 de la CAN U20 en Mauritanie.

Dans le cadre de son travail, il a à peine fini de boucler la CAN U20 qu’il est déjà engagé sur le match Horoya AC-WAC de Casablanca (Ligue africaine des champions) du 16 mars prochain.

"Je suis en train de mettre sur pied la logistique avec toutes les personnes devant être concernées par l’organisation du match", a-t-il dit.



Il confie que le match qui l’a marqué, est celui ayant opposé le 21 septembre 2018 le WAC au ES Sétifienne d’Algérie, au stade Mohamed V de Casablanca (Maroc).

"Cette soirée-là, j’ai vécu les derbys dakarois entre Niary Tally et Khandalou de Reubess, et alors que mes collègues craignaient le pire à cause des pétards, lasers et autres fumigènes, moi, je me retrouvais bien dans cette ambiance", s’est-il souvenu.