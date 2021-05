Dakar, 4 mai (APS) - Le titre de champion du Sénégal de football féminin sera décerné à l’issue de play-offs opposant les quatre meilleures équipes de la phase régulière du championnat, annonce la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Selon le calendrier de fin de saison que la FSF a publié sur son site Internet, les deux premiers des deux poules du championnat vont jouer les play-offs, sous forme de confrontations entre ces quatre équipes.

Il s’agit des Aigles de la Médina (26 points + 23) et des Sirènes (18 points + 8), représentants de la poule A, des Amazones de Grand-Yoff (19 points + 7) et de Dakar Sacré-Cœur (13 points + 7), membres de la poule B. Cette dernière comptait 5 équipes, contre 6 pour le groupe A.

Le démarrage du tournoi est prévu le 16 mai. Pour la première journée, les Aigles de la Médina joueront contre Dakar Sacré-Cœur, et les Amazones contre les Sirènes.

La dernière journée des play-offs est prévue le 20 juin.

Le Baobab de Tambacounda, Kaolack FC, 3e et 4e de la poule A, vont jouer les play-downs en compagnie des Dorades de Mbour et de l’équipe du lycée Ameth-Fall de Saint-Louis, qui ont pris la 3e et la 4e place de la poule B.