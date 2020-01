Dakar, 2 jan (APS) - Deux arbitres sénégalais, le central Daouda Guèye et l’assistant Nouha Bangoura, ont été retenus pour la 6-ème édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) prévue au Cameroun du 4 au 25 avril, annonce la Confédération africaine de football (CAF).



Daouda Guèye avait été crédité d’une belle performance lors de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) des moins de 23 ans, organisée et gagnée par l’Egypte en novembre dernier, aux dépens des Eléphants de Côte d’Ivoire (2-1 ap).

L’officiel sénégalais avait sifflé la demi-finale ayant opposé l’Egypte à l’Afrique du Sud, un match remporté 3-0 par les Pharaons olympiques.

Avant cette compétition, il avait sifflé lors du tournoi de l’UFOA qui avait eu lieu à Thiès en septembre dernier.

Nouha Bangoura fait partie des jeunes arbitres assistants promus récemment.

Il avait lui aussi officié durant le tournoi UFOA à Thiès et avait participé à plusieurs matchs interclubs et aux éliminatoires de la CAN 2021.

En plus de ces deux arbitres, la CAF a retenu parmi ses instructeurs pour ce tournoi, Malang Diédhiou ainsi que le préparateur des arbitres Mademba Mbacké.

Ce dernier était présent au côté des préparateurs des arbitres lors de la Coupe du monde 2018.

