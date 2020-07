Dakar, 16 juil (APS) - Les internationaux sénégalais de Porto Mamadou Loum Ndiaye et Mohamed Mbaye viennent d’être sacrés avec leur club au Portugal, rejoignant Sadio Mané dans le cercle des pensionnaires des équipes nationales du Sénégal ayant remporté un titre pour le compte de la saison 2019-2020 en passe de devenir pour eux un bon cru malgré la pandémie de la COVID-19.



A la suite du leader technique des Lions, Sadio Mané, qui a contribué largement au titre de champion de Liverpool en Premier League après une traversée de 30 ans, Mamadou Loum Ndiaye et Mohamed Mbaye ont été sacrés mercredi champions du Portugal avec Porto.

Loum Ndiaye, qui a joué ses premiers matchs avec la sélection A, est certes plus connu que Mohamed Mbaye, mais ce dernier peut aussi se targuer d’avoir été déjà convoqué chez les U20 et U23.

Sans compter que Mbaye marche dans les pas de Ndiaye, finaliste de la CAN des moins de 20 ans en 2015 et demi-finaliste de la Coupe du monde de la catégorie de la même année avant d’intégrer la sélection A.

En France, Idrissa Gana Guèye avait déjà validé depuis mars dernier son titre de champion de France avec le PSG et peut, cerise sur le gâteau, rafler deux titres nationaux dont la Coupe de France.

Après la finale de cette compétition prévue le 24 juillet contre Saint-Etienne, le PSG va disputer contre Lyon la finale de Coupe de la Ligue, une semaine plus tard.

Le milieu international sénégalais déjà champion de France en 2011 avec Lille, est par ailleurs toujours en course avec son club pour la Ligue des champions.



Les Parisiens vont ainsi jouer l’Atalanta de Bergame en quart de finale, le 12 août prochain.

En Grèce, les deux défenseurs sénégalais Ousseynou Ba et Pape Cissé ont été déjà sacrés. Si le premier nommé attend sa première convocation officielle avec les Lions, le second nommé faisait partie du groupe des 23 joueurs ayant pris part à la CAN 2019 en Egypte.

En Turquie, à deux journées de la fin du championnat, le titre se jouera entre Istanbul Basaksehir de Demba Ba (66 points) et Trabonzspor de Badou Ndiaye (62 points). Badou Ndiaye sera opposé à un autre ancien de la Tanière, Papis Demba Cissé d’Alanyaspor en finale de la Coupe de Turquie.