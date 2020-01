Dakar, 10 jan (APS) - El Hadj Amadou Dia Ba, médaillé d’argent aux Jeux olympiques de 1988, a invité les autorités sportives à avoir "une bonne lecture" du titre de meilleur footballeur africain décerné à Sadio Mané, pour des perspectives plus intéressantes en termes de détection précoce et d’encadrement.



"Une bonne lecture de ce titre ouvrira des perspectives très intéressantes dans le sens où il est parti de nulle part pour arriver dans le cercle des meilleurs de sa discipline", a souligné, dans un entretien avec l’APS, l’ancien athlète et actuel directeur du Centre africain d’athlétisme de Dakar (CAA).

"En plus du talent, Sadio (Mané) a eu la chance d’être repéré et pris en charge par une académie", a ajouté le médaillé d’argent du 400m haies.

Selon lui, cela "veut dire que nous devons démultiplier ces centres de formation aussi bien pour le football que pour les autres disciplines sportives", a commenté l’ancien spécialiste du 400m haies.

"En démultipliant la détection précoce et avec un bon encadrement, on aura des sportifs de très haut niveau dans les années à venir", a-t-il dit, relevant que lui aussi a eu la chance d’être repéré très tôt à la Médina, un quartier traditionnel de Dakar.

Il y a aussi que "la réussite de Sadio Mané doit être une source de motivation pour tous nos jeunes compatriotes et dans tous les domaines", a ajouté le natif de la Médina.

"Nous devons avoir des rêves et tout donner pour qu’ils deviennent réalité", a-t-il indiqué, soulignant que les difficultés que les sportifs peuvent rencontrer au début de leur carrière "ne doivent pas être un frein" à leur progression.

"La vie, c’est un combat et Sadio (Mané) a encore une fois prouvé qu’il est possible de s’élever au niveau des meilleurs avec du talent mais aussi et surtout en travaillant ardemment", a fait valoir l’ancien athlète, se disant "très fier" de l’attaquant de Liverpool (élite anglaise).

"Il nous a procuré de la joie et une très grande fierté", a insisté le directeur du CAAD.

Sadio Mané, né à Bambaly, dans la région de Sédhiou, au sud du Sénégal, est passé par Génération Foot avant de s’expatrier en France, en Autriche et en Angleterre où il forme avec l’Egyptien Mohamed Salah et le Brésilien Firmino, l’attque de Liverpool.

Il a remporté mardi le titre de meilleur footballeur africain pour 2019, après avoir terminé à la quatrième place du Ballon d’or France football.

SD/BK