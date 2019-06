Dakar, 2 juin (APS) – L’équipe de Diambars promue dans l’élite du football national à l’issue de la saison 2018-2019, a remporté ce dimanche la coupe de la Ligue aux dépens du champion en titre, Génération Foot battue 2-1.

Le pensionnaire de la Ligue 1 a pris les devants grâce à un

penalty transformé par Abdoulaye Fall à la 15-ème minute et c’est par un autre penalty que Génération Foot va faire la jonction par Jean Louis Barthélémy Diouf à la 29-ème minute de jeu.

Et finalement ce sont les académiciens de Saly Portudal

grâce à un but de Birahim Gaye en début de deuxième période qui vont remporter ce trophée disputé par les équipes des deux ligues du football professionnel

sénégalais.

C’est la deuxième victoire de Diambars après un premier

succès contre Dakar Sacré Cœur en 2016.

Quant à Génération Foot, elle court toujours derrière un sacre dans cette coupe de la Ligue après avoir remporté deux coupes du Sénégal en 2015 et en 2018 et deux titres de champion en 2017 et 2019.

SD