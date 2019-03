Dakar, 7 mars (APS) – L’équipe de Diambars, vainqueur (1-0) ce jeudi de la Sonacos de Diourbel en coupe de la Ligue, sera présente sur les trois tableaux en cette fin de saison où en plus de la course à la montée, elle est en lice pour la coupe du Sénégal et le quart de finale de la coupe de la Ligue.



Reléguée en ligue 2 à la fin de la saison dernière, Diambars mène la course en tête de son championnat avec 32 points en 15 journée.



L’équipe de Saly, leader avec trois points d’avance sur le 2-ème, EJ Fatick, est à cinq points du 3-ème, CNEPS Excellence (27 points) qui compte toutefois un match en moins.



A 11 journées de la fin de la saison de ligue 2, les Diambars sont bien situés pour retrouver l’élite du football national.



Ce sont les deux premiers de la ligue 2 qui sont promus dans l’élite, les deux derniers étant relégués en National 1 (3-ème division).



Mais en plus de la course pour le retour dans l’élite, l’équipe de Diambars est qualifiée en 16-èmes de finale de la coupe du Sénégal et sera opposée au Casa Sports.



En coupe de la Ligue qui regroupe les équipes évoluant dans la ligue sénégalaise de football professionnel, elle a composté ce jeudi son ticket pour les quarts de finale en battant (1-0) la Sonacos, mal en point en Ligue 1.



Diambars vient s’ajouter, pour les quarts de finale de la coupe de la Ligue, aux équipes d’Africa Promo Foot, de Mbour PC, de l’AS Pikine, de l’US Gorée, du Jaraaf, de Génération Foot et du Ndiambour de Louga.